Diritti TV Coppa Italia, è corsa a tre: Sky, Rai e Mediaset pronti ad aggiudicarseli

Dopo aver assegnato i diritti TV della Serie A, la Lega punta ad assegnare quelli della Coppa Italia, sempre per il triennio 2021-2024. La data di scadenza è quella dell’1 luglio. Come riportato da MF-Milano Finanza, una forte candidatura sarebbe quella di Sky, che dopo aver perso la Serie A in favore di DAZN, vuole continuare a rafforzare l’offerta calcio e sport con la Coppa Nazionale. L’emittente di via Rogoredo avrebbe già formulato una proposta (42 milioni di euro a stagione) che avrebbe riscontrato apprezzamento fra i vertici di via Rosellini. Ma nulla è deciso dato che si punta a superare questa cifra. Da parte sua anche la Rai non vorrebbe perdere la competizione, che dal 2018 al 2021 ha trasmesso in esclusiva versando nelle casse dei club 35 milioni a stagione, cifra già in netta crescita rispetto a quella del triennio precedente (22 milioni a stagione nel 2015-2018). Infine, non si può tralasciare l’interesse di Mediaset, che potrebbe decidere di aggiungere ulteriori eventi alla propria offerta sportiva, che comprende le partite della UEFA Champions League a pagamento e 16 partite in diretta in chiaro della medesima competizione. La TV di Cologno Monzese aveva già avanzato un’offerta per la Coppa Nazionale nel 2018, mettendo sul piatto 33 milioni di euro a stagione, venendo però superata dalla Rai.