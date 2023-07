Diritti tv della Serie A: alle 12 attese nuove offerte di Dazn, Sky e Mediaset

In merito alla questione dei diritti tv della Serie A, l'edizione odierna di Repubblica riferisce che sono attese per oggi alle 12 le nuove offerte di Dazn, Sky e Mediaset. Successivamente, l'assemblea della Lega Serie A deciderà se assegnare i diritti o se andare a nuove trattative. Intanto, è sempre più probabile il ritorno in chiaro di una partita il sabato.