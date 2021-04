Diritti tv: la Serie B torna su Sky

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 27 APR - La Serie B torna su Sky. La pay-tv di Comcast ha infatti acquisito i diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato di Serie BKT per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. "L'adesione è arrivata sia per il pacchetto relativo alle piattaforme digitale satellitare e digitale terrestre che per il pacchetto relativo alle piattaforme internet/mobile", ha aggiunto la Lega B in una nota. "All'offerta di Sky possono ora aggiungersi, entro il 15 giugno, altri operatori", conclude la Lega. Per Sky, la Serie B si va ad aggiungere alle oltre 400 gare, sempre per il triennio 2021/2024 di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League e la Premier League inglese per la stagione 2021/2022. (ANSA).