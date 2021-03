Diritti tv Serie A, convocata d'urgenza per giovedì 11 marzo la nuova assemblea di Lega

Nuova assemblea della Lega Serie A convocata d'urgenza per giovedì 11 marzo. I 20 club di Serie A si riuniranno in videoconferenza e verranno ancora una volta discusse le trattative private per la cessione dei pacchetti relativi ai diritti tv per il triennio 2021-2024, nella speranza che possa essere trovato un accordo definitivo dopo i problemi dei giorni scorsi.