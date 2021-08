Disservizi DAZN, Pastorino (Leu): "Chiederò intervento governo con interrogazione alla Camera"

I disservizi ed i ritardi di DAZN hanno creato non poche polemiche nel primo fine settimana di Serie A. Dopo la lettera della Lega e il comunicato del Codacons, si fa viva anche la politica per bocca del deputato di Leu Luca Pastorino, come riportano diverse fonti fra cui la Repubblica: "I disservizi di Dazn della prima giornata di calcio sono molto gravi. Per questo motivo, presenterò un'interrogazione alla Camera per chiedere un intervento del governo. Milioni di persone devono fare i conti con la necessità di munirsi di un apposito decoder per vedere le partite del Campionato di Serie A. Come se non bastasse, chi non è dotato della fibra per la connessione, rischia di assistere a gare che vanno a intermittenza, quando va bene, visto che in alcuni casi ci sono stati blocchi prolungati. Le segnalazioni degli utenti non necessitano di ulteriori commenti.

Peraltro questa stagione è iniziata, giustamente, con la limitazione della capienza degli stadi a causa della pandemia di Covid. Inevitabilmente l'offerta televisiva per il calcio diventa ancora più importante. Gli abbonati devono poter usufruire di un servizio all'altezza dei costi e dell'importanza del campionato. La politica non può derubricare la vicenda come una questione secondaria. Per questo motivo è necessaria una risposta del governo".