Diversi senatori del Bayern Monaco hanno chiesto la conferma di Tuchel

vedi letture

Chi sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco? Uno dei club più prestigiosi d'Europa sta facendo fatica a trovare il nuovo tecnico; sembra un paradosso, ma sono già arrivati alcuni rifiuti eccellenti (da Xabi Alonso a Nagelsmann e Rangnick) e la ricerca non è ancora terminata. Un problema serio, visto che la nuova stagione è ormai alle porte e che bisognerà programmare per riscattare un'annata infausta, chiusa con zero trofei conquistati.

Così, ogni giorno che passa prende sempre più consistenza l'ipotesi di una conferma di Thomas Tuchel, "scaricato" dal club quasi tre mesi fa. La trasferta di sabato in casa dell'Hoffenheim sarebbe dovuta essere l'ultima gara alla guida dei bavaresi ma, secondo le informazioni di Sky Sport DE, alcuni giocatori avrebbero chiesto la conferma dell'ex Chelsea: si tratta dei capitani Manuel Neuer e Thomas Müller, oltre che di Leroy Sane, Harry Kane, Eric Dier e Jamal Musiala.

Anche il direttore sportivo Max Eberl e Christoph Freund starebbero lavorando in questa direzione: Eberl, in particolare, è arrivato al Bayern dopo l'annuncio dell'addio. Tuchel accetterebbe di proseguire solo alle sue condizioni. In altre parole, vorrebbe più voce in capitolo nella riorganizzazione della rosa. Resta da superare lo scoglio del rapporto con alcuni dirigenti, Uli Hoeness su tutti.