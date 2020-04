Domani al via FIFA eNations: con gli azzurri anche Romagnoli

Come riferito dal sito ufficiale della FIGC, domani è in programma l’esordio della “FIFA eNations StayAndPlay Cup”, il torneo virtuale promosso dalla Confederazione mondiale, al quale prenderà parte anche una squadra Azzurra composta da Alessio Romagnoli e l'eplayer Raffaele Cacciapuoti. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su TIMVISION e su Twitch (twitch.tv/esl_it e enazionale.figc.it). Alle 17 ci sarà la prima sfida contro la Spagna. Adriano Galliani sarà i lteam manager di questa squadra. Alessio Romagnoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Galliani era felice, mi ha salutato, e mi ha fatto l’in bocca al lupo. Galliani, insieme a Mister Mihajlovic, è stato fondamentale per portarmi al Milan. Posso solo essergli eternamente grato per ciò che ha fatto per me. È un grande dirigente, lo dice la storia dei suoi successi”.