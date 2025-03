Domani alle 14.30 Antonio Conte parla in conferenza stampa

Siamo nel giorno di antivigilia di Napoli-Milan, sfida che rappresenta il fiore all'occhiello del 30° turno di Serie A Enilive, che ritorna domani dopo la sosta per le Nazionali. La sfida, che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, è in programma alle ore 20.45 di domenica 30 marzo. Sfida cruciale per entrambe le squadre che inseguono obiettivi diversi anche se molto importante.

Domani, giornata di vigilia, alle ore 14.30 il tecnico del Napoli Antonio Conte parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida contro i rossoneri. Interessante sarà capire con quale modulo deciderà di schierare la sua squadra il tecnico pugliese, dopo che si è fatto un gran parlare durante la pausa di un possibile ritorno alla difesa a quattro.