Domattina Baresi sulla copertina di SportWeek: "6 un mito"

Domattina SportWeek, il settimanale che esce di sabato legato alla Gazzetta dello Sport, propone un primo piano e un'intervista a Franco Baresi, uno dei grandi capitani della storia rossonera. Il titolo, come si vede dall'anticipazione social, è "6 un mito". Nel sottotitolo si legge: "Lo storico capitano, primo eletto nella Hall of Fame del Milan, ci racconta i suoi 50 anni in rossonero da Rivera a Leao". Poi una breve citazione di Baresi: "Un'avventura fantastica e irripetibile".

Nel suo post Instagram SportWeek scrive: "Sessantaquattro anni all’anagrafe, cinquanta vissuti in una squadra sola. Il Milan. Calciatore prima, dirigente poi. Franco Baresi è un caso più unico che raro, almeno nel moderno mondo del pallone.

Ha vestito il rossonero per la prima volta nel 1974, quattordicenne. Ora, primo nella storia del club, entra nella neonata Hall of Fame della società, dopo aver vinto tutto, e più volte, sul campo.

A noi, Baresi ha raccontato questo viaggio lungo mezzo secolo: compagni, allenatori, successi, dal Milan di ieri a quello di oggi".