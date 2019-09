Domenica Milan-Fiorentina: solo con la Roma i rossoneri hanno vinto di più in Serie A

Domenica sera, a San Siro, avrà luogo la sfida numero 158 tra Milan e Fiorentina in Serie A. Fin qui i rossoneri hanno prevalso in 72 occasioni, mentre pareggi e vittorie viola sono entrambi a quota 43. In campionato i rossoneri hanno vinto più partite soltanto contro la Roma (74), oltretutto i viola sono il club a cui il Diavolo ha segnato di più in Serie A (246 gol).