Donadoni: "Milan, necessaria pazienza per assimilare calcio di Fonseca"

Big match fondamentale questa sera a San Siro: il Milan ospita il Napoli capolista. Da una parte i rossoneri che vogliono dare continuità ai due risultati utili ottenuti post sosta e hanno l'intenzione di accorciare la classifica; dall'altra i partenopei che sono primi e potrebbero portarsi a +11 sul Diavolo, penalizzato però da una partita in meno. A parlare di questa importante sfida il doppio ex Roberto Donadoni, gran centrocampista del Milan e successivamente allenatore del Napoli, intervistato alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Donadoni sul Milan in corsa per il titolo: "Me lo auguro vivamente per il bene del campionato. Ai rossoneri non manca molto per fare il definitivo salto di qualità, ma quando prendi un allenatore nuovo, un po' di pazienza per assimilare il suo calcio è necessaria. In generale non vedo una squadra capace di gap importante, di andare in fuga. L'Inter per me resta ancora avvantaggiata: è più collaudata e ha cambiato meno rispetto alle altre".