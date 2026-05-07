Donadoni su Leao: "Se fa il salto di qualità, può essere un top. Altrimenti continuerà ad alternare alti e bassi come ora"

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex Roberto Donadoni ha parlato così della gara di domenica tra Milan e Atalanta: "Non sarà una partita facile per i rossoneri perché l'Atalanta è una formazione tosta e vuole chiudere al settimo posto. Entrambe le squadre non stanno attraversando un grande momento di forma, ma può anche venir fuori un match interessante. Anche se gli attaccanti di Allegri non segnano da due mesi? Vero però il loro valore non si discute. Magari questa sarà la volta in cui uno avrà un guizzo vincente e si sbloccherà.

Leao? Nel momento in cui il Milan ottiene risultati, Leao non viene chiacchierato, mentre periodi come questo, è quasi sempre nell'occhio del ciclone. Lui è capace di cose egregie, ma gli difetta la continuità di rendimento: se fa il salto di qualità, può essere un top, altrimenti continuerà ad alternare alti e bassi come ora".