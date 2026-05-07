Verso Milan-Atalanta: De Winter al posto dello squalificato Tomori. Odogu dovrebbe recuperare

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In vista della gara di domenica a San Siro contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Fikayo Tomori, espulso contro il Sassuolo e di conseguenza fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Al suo posto ci sarà Koni De Winter che completerà la difesa a tre milanista con Matteo Gabbia, che ieri è diventato papà, e Strahinja Pavlovic. David Odogu, assente al Mapei Stadium per un affaticamento muscolare, non è tornato ancora ad allenarsi in gruppo, ma sembra poter recuperare per la partita contro i bergamaschi. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82

Napoli 70

Milan 67

Juventus 65

Roma 64

Como 62

Atalanta 55

Lazio 51

Bologna 49

Sassuolo 49

Udinese 47

Parma 42

Torino 41

Genoa 40

Cagliari 37

Fiorentina 37

Lecce 32

Cremonese 28

Verona 20

Pisa 18