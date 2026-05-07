Verso Milan-Atalanta: De Winter al posto dello squalificato Tomori. Odogu dovrebbe recuperare
In vista della gara di domenica a San Siro contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Fikayo Tomori, espulso contro il Sassuolo e di conseguenza fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Al suo posto ci sarà Koni De Winter che completerà la difesa a tre milanista con Matteo Gabbia, che ieri è diventato papà, e Strahinja Pavlovic. David Odogu, assente al Mapei Stadium per un affaticamento muscolare, non è tornato ancora ad allenarsi in gruppo, ma sembra poter recuperare per la partita contro i bergamaschi. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 82
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20
Pisa 18
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