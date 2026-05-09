Serie B, il Frosinone raggiunge il Venezia in A. Comotto retrocede con lo Spezia

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Ieri è terminata ufficialmente la stagione regolare di Serie B con l'ultima grande giornata che ha emesso i definitivi verdetti. La notizia della serata è sicuramente la promozione in Serie A del Frosinone che ha dominato in casa il Mantova 5-0, guadagnandosi il ritorno nella massima categoria in grande stile. I ciociari raggiungono il Venezia che battendo il Palermo ha vinto il campionato. Ai playoff finiscono: Monza e Palermo direttamente alle semifinali, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino al primo turno.

Verdetti pesanti anche per quanto riguarda le retrocessioni in Serie C: condannate alla categoria inferiore Reggiana, Spezia e Pescara. Dopo una lotta serrata, invece, ai playout ci finiscono Bari e Sudtirol. Si salvano per il rotto della cuffia l'Empoli e la Virtus Entella. Il giovane talento di proprietà del Milan Christian Comotto, in prestito secco allo Spezia, ha dunque patito una retrocessione cocente alla sua prima stagione intera da professionista: chiude l'anno con 30 partite e 1 assist.