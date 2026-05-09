Ieri si è aperta la terzultima giornata. Oggi tre partite: gioca la Juve
Ieri si è aperta ufficialmente la terzultima giornata del campionato di Serie A Enilive. Il Torino ha aperto le danze vincendo per 2-1 in rimonta contro il Sassuolo, grazie ai gol di Simeone e Pedersen che hannonribaltato l'iniziale vantaggio di Thorstvedt. Di seguito il programma del sabato, con tre gare in calendario: in campo anche la Juventus, diretta concorrente del Milan per un posto Champions League, impegnata a Lecce alle 20.45 e distante due punti dai rossoneri.
VENERDÌ 8
ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1
SABATO 9
ore 15, Cagliari-Udinese
ore 28, Lazio-Inter
ore 20.45, Lecce-Juventus
DOMENICA 10
ore 12.30, Hellas Verona-Como
ore 15, Fiorentina-Genoa
ore 15, Cremonese-Pisa
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Milan-Atalanta
LUNEDÌ 11
ore 20.45, Napoli-Bologna
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