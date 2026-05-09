Vigilia di Milan-Atalanta: ecco quando parla oggi Allegri in conferenza

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È giorno di vigilia per il Milan: domani a San Siro, alle ore 20.45, i rossoneri affrontano l'Atalanta in occasione della 36^ e terzultima giornata del campionato di Serie A Enilive. Tutto ancora in gioco per la formazione allenata da mister Massimiliano Allegri che ha ancora il destino nelle proprie mani per quanto riguarda la Champions League ma che ora non può più sbagliare e soffre la pressione di Juventus, Roma e anche il Como che spingono dalle retrovie.

Nella giornata di oggi, come di consueto il giorno prima di un impegno, Massimiliano Allegri prenderà la parola in conferenza stampa per presentare la partita contro la Dea di mister Palladino. Il tecnico milanista incontrerà i giornalisti al centro sportivo di Milanello alle ore 12. L'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e sull'app ufficiale rossonera. Potrete seguire tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Diavolo anche sul sito di MilanNews.it con consueto live testuale aggiornato.