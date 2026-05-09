Serie A, la classifica aggiornata: la Juve stasera può superare il Milan

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Ieri è cominciata la 36^ giornata del campionato di Serie A Enilive: ha vinto il Torino contro il Sassuolo 2-1 in rimonta. Oggi scenderà in campo l'Inter, già campione di Italia, all'Olimpico contro la Lazio dove, tra pochi giorni, si giocherà la finale di Coppa Italia tra le stesse due squadre. Soprattutto, questa sera, sarà impegnata la Juventus in casa del Lecce: i salentini cercano i punti salvezza mentre i bianconeri sono a -2 dal Milan, diretti avversari per un posto in Champions League.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82

Napoli 70

Milan 67

Juventus 65

Roma 64

Como 62

Atalanta 55

Lazio 51

Bologna 49

Sassuolo 49*

Udinese 47

Torino 44*

Parma 42

Genoa 40

Cagliari 37

Fiorentina 37

Lecce 32

Cremonese 28

Verona 20

Pisa 18