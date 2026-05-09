Serie A, la classifica aggiornata: la Juve stasera può superare il Milan
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Ieri è cominciata la 36^ giornata del campionato di Serie A Enilive: ha vinto il Torino contro il Sassuolo 2-1 in rimonta. Oggi scenderà in campo l'Inter, già campione di Italia, all'Olimpico contro la Lazio dove, tra pochi giorni, si giocherà la finale di Coppa Italia tra le stesse due squadre. Soprattutto, questa sera, sarà impegnata la Juventus in casa del Lecce: i salentini cercano i punti salvezza mentre i bianconeri sono a -2 dal Milan, diretti avversari per un posto in Champions League.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 82
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49*
Udinese 47
Torino 44*
Parma 42
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20
Pisa 18
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