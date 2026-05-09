Verso Milan-Atalanta: in difesa torna De Winter. Non gioca titolare da un mese
MilanNews.it
Domani sera contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno in difesa di Fikayo Tomori, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione per doppio giallo rimediata settimana scorsa nel match in casa del Sassuolo. Al suo posto giocherà Koni De Winter che tornerà titolare dopo un mese (dall'11 aprile contro l'Udinese). A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.
IL PROGRAMMA DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A
VENERDÌ 8
ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1
SABATO 9
ore 15, Cagliari-Udinese
ore 28, Lazio-Inter
ore 20.45, Lecce-Juventus
DOMENICA 10
ore 12.30, Hellas Verona-Como
ore 15, Fiorentina-Genoa
ore 15, Cremonese-Pisa
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Milan-Atalanta
LUNEDÌ 11
ore 20.45, Napoli-Bologna
Pubblicità
News
Allegri chiede compattezza: "Tutti dobbiamo lavorare per il meglio del Milan. Gli obiettivi personali vanno messi da parte"
E se arrivasse la chiamata della Nazionale? Allegri: "Non ci ho pensato perchè il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile"
Le più lette
2 Milan, per il CorSport nuovo tentativo di Furlani per prendere D'Amico come ds. E in panchina ecco Italiano
01/05 Dopo le proteste, la Fifa rivede la sua politica sui prezzi: biglietti meno cari (ma dai Mondiali 2030)
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "Il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile. Domani inizia un mini-campionato"
Milan, sei cambi rispetto al Sassuolo. Grandi novità a centrocampo e in attacco: le ultime verso l'Atalanta
Luca SerafiniLe colpe di Furlani. Allegri, Modric, mercato: il futuro è adesso. Le scuse di Maignan. Solo Curva e Club rifiutano il "tutti contro tutti"
Franco OrdineMilan: è il momento della verità. Paura nel gruppo e precedenti disastrosi. Con questo clima si va a sbattere
Carlo PellegattiAncora stordito. Manifesto di un fallimento. Allegri e i suoi pensieri. Sopravvivenza, poi… cambiare tutto! Incontrando Marco!
Leao va preteso, non svenduto. Scaricarlo è facile, sostituirlo no, quindi il Milan si faccia prima due domande
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com