Verso Milan-Atalanta: in difesa torna De Winter. Non gioca titolare da un mese

Verso Milan-Atalanta: in difesa torna De Winter. Non gioca titolare da un meseMilanNews.it
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Oggi alle 11:00News
di Enrico Ferrazzi

Domani sera contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno in difesa di Fikayo Tomori, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione per doppio giallo rimediata settimana scorsa nel match in casa del Sassuolo. Al suo posto giocherà Koni De Winter che tornerà titolare dopo un mese (dall'11 aprile contro l'Udinese). A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

IL PROGRAMMA DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A

VENERDÌ 8

ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1

SABATO 9

ore 15, Cagliari-Udinese
ore 28, Lazio-Inter
ore 20.45, Lecce-Juventus

DOMENICA 10

ore 12.30, Hellas Verona-Como
ore 15, Fiorentina-Genoa
ore 15, Cremonese-Pisa
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Milan-Atalanta

LUNEDÌ 11

ore 20.45, Napoli-Bologna