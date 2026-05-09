Il Giornale: "Tare in bilico, in pole D'Amico". Anche la Roma sul ds dell'Atalanta, ma il Milan è la sua prima scelta
L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Milan in fermento. Tare in bilico, in pole D'Amico". Il nome di Tony D'Amico, attuale ds dell'Atalanta, torna di moda per il club di via Aldo Rossi dove la posizione di Igli Tare sembra essere in bilico. Se non dovesse confermato l'albanese, non appena sarà finita quest stagione il Diavolo tornerà alla carica per il dirigente nerazzurro su cui c'è anche il forte interesse della Roma per il dopo-Massara. Il Milan sembra però essere la prima scelta di D'Amico.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 82
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49*
Udinese 47
Torino 44*
Parma 42
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20
Pisa 18
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan