Allegri verso l'Atalanta: "La formazione la decido domani. Tridente? Vediamo..."
Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di domani contro l'Atalanta:
Che spiegazione per l'attacco che non segna? Come si riattiva l'interruttore?
"Quello che è stato fatto in questi 10 mesi non possiamo cambiarlo. Domani inizia un mini-campionato di tre partite, va vista in questo modo: abbiamo 3 punti di vantaggio. Se facciamo i risultati, andremo in Champions: sennò non ci siamo meritati di andare in Champions. Domattina valuterò la formazione ma in questo momento ho bisogno di tutti, a parte Modric e Tomori tutti sono a disposizione".
Vuoi mettere giocatori con più stimoli da titolari dopo Sassuolo?
"Oggi c'è l'ultimo allenamento e domani la rifinitura sui calci piazzati: domani deciderò. Le partite sono lunghe e l'ultima mezz'ora i cambi decidono la partita. Indipendentemente tutti dovranno essere dentro la partita: siamo in un momento decisivo e importante".
Dal punto di vista calcistico: Gimenez è più compatibile con Pulisic o con Leao o con Nkunku?
"Se ci sarà Gimenez, ce ne sarà uno o due che gli gireranno intorno"
Potrebbe giocare a tre davanti domani? Quando è venuto meno lo Scudetto, sono calate le motivazioni?
"Bisognerebbe entrare nella testa di ognuno. Abbiamo la grossa responsabilità di portare il Milan in Champions: dobbiamo fare tutto il possibile perché succeda. Il gruppo che è partito a luglio sicuramente farà parte della prossima annata: tutti dobbiamo avere voglia e convinzione e responsabilità che arrivi questo risultato. Tridente? Vediamo".
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