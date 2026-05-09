Allegri verso l'Atalanta: "La formazione la decido domani. Tridente? Vediamo..."

Allegri verso l'Atalanta: "La formazione la decido domani. Tridente? Vediamo..."MilanNews.it
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Oggi alle 12:25News
di Enrico Ferrazzi

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di domani contro l'Atalanta

Che spiegazione per l'attacco che non segna? Come si riattiva l'interruttore?
"Quello che è stato fatto in questi 10 mesi non possiamo cambiarlo. Domani inizia un mini-campionato di tre partite, va vista in questo modo: abbiamo 3 punti di vantaggio. Se facciamo i risultati, andremo in Champions: sennò non ci siamo meritati di andare in Champions. Domattina valuterò la formazione ma in questo momento ho bisogno di tutti, a parte Modric e Tomori tutti sono a disposizione".

Vuoi mettere giocatori con più stimoli da titolari dopo Sassuolo?
"Oggi c'è l'ultimo allenamento e domani la rifinitura sui calci piazzati: domani deciderò. Le partite sono lunghe e l'ultima mezz'ora i cambi decidono la partita. Indipendentemente tutti dovranno essere dentro la partita: siamo in un momento decisivo e importante".

Dal punto di vista calcistico: Gimenez è più compatibile con Pulisic o con Leao o con Nkunku?
"Se ci sarà Gimenez, ce ne sarà uno o due che gli gireranno intorno"

Potrebbe giocare a tre davanti domani? Quando è venuto meno lo Scudetto, sono calate le motivazioni?
"Bisognerebbe entrare nella testa di ognuno. Abbiamo la grossa responsabilità di portare il Milan in Champions: dobbiamo fare tutto il possibile perché succeda. Il gruppo che è partito a luglio sicuramente farà parte della prossima annata: tutti dobbiamo avere voglia e convinzione e responsabilità che arrivi questo risultato. Tridente? Vediamo".