Repubblica sul Milan: "Attacco in crisi: si cambia fuori Leao, c’è Gimenez"
Repubblica in edicola stamattina titola così sul Milan: "Attacco in crisi: si cambia fuori Leao, c’è Gimenez". La crisi del Diavolo ed in particolare del suo attacco è crtificata dai numeri della squadra di Max Allegri nelle ultime settimane: quattro sconfitte e solo sette punti raccolti nelle ultime sette partite, un solo gol segnato nelle ultime cinque gare, l'ultima rete in una punta risale a oltre due mesi fa. Per questo, domani contro l'Atalanta, ci sarà una mini-rivoluzione nell'attacco milanista: fuori Leao e Nkunku, dentro Gimenez con Pulisic.
DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA
Data: domenica 10 maggio 2026
Ore: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.
IV Ufficiale: Fourneau
VAR: Di Paolo
AVAR: Mariani
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