Verso l'Atalanta, Allegri pensa a sei cambi di formazione rispetto al Sassuolo: ecco chi giocherà e chi no

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Domani sera a San Siro arriva l'Atalanta, una gara che il Milan deve vincere a tutti i costi per fare un passo, magari decisivo, verso la qualificazione alla prossima Champions League. Per la partita contro i bergamaschi, Max Allegri sta pensando a sei cambi nella formazione iniziale rispetto a quella vista contro il Sassuolo: fuori Tomori (squalificato), Estupinan, Fofana, Jashari, Leao e Nkunku e dentro De Winter, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Pulisic e Gimenez. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 10 maggio 2026

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.

IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Di Paolo

AVAR: Mariani