Verso l'Atalanta, Allegri pensa a sei cambi di formazione rispetto al Sassuolo: ecco chi giocherà e chi no
Domani sera a San Siro arriva l'Atalanta, una gara che il Milan deve vincere a tutti i costi per fare un passo, magari decisivo, verso la qualificazione alla prossima Champions League. Per la partita contro i bergamaschi, Max Allegri sta pensando a sei cambi nella formazione iniziale rispetto a quella vista contro il Sassuolo: fuori Tomori (squalificato), Estupinan, Fofana, Jashari, Leao e Nkunku e dentro De Winter, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Pulisic e Gimenez. Lo riferisce stamattina Tuttosport.
DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA
Data: domenica 10 maggio 2026
Ore: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.
IV Ufficiale: Fourneau
VAR: Di Paolo
AVAR: Mariani
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan