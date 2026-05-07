Futuro Leao, Masala non ha dubbi: "Meglio per tutti che le strade si separino"

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Andrea Masala, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Rafael Leao e del suo futuro al Milan: "Torniamo sul campo di gioco: il problema è che Rafa si è involuto, alla soglia dei 27 anni non ha acquisito una adeguata maturazione e risulta irrisolto, non fa la differenza. Ormai non può permettersi di improvvisarsi invenzioni a intermittenza: deve trovare una continuità che non ha mai davvero avuto, camuffata da lampi accecanti che illudevano tutti sulla sua definitiva crescita. Allegri gli ha concesso le legittime chance, ben consapevole del rischio di giocare con un uomo in meno. Dai oggi, dai domani, alla lunga anche il più ottimista dei tecnici può mollare la presa, dopo essere stato ingannato dalla perenne illusione di una esplosione che non arriva.

E quindi che fare? Rinnovare la puntata sull’imprevedibile attaccante oppure cederlo al miglior offerente? Nell’interesse sia del Milan, sia di Rafa, sarà meglio essere di una chiarezza brutale: le strade si separino. Anche per non riascoltare la tiritera “Questo sarà l’anno di Leao”, diventata ormai noiosa. In un altro contesto, Rafa potrebbe trovare la spinta ideale che finora ha sfruttato soltanto a sprazzi. E il Milan che deve tornare in Champions non da sparring partner, ruolo imbarazzante per chi l’ha vinta in sette edizioni, sarebbe libero di spendere risorse per rinforzi all’altezza della missione, senza più arrangiarsi in attacco con nomi di ripiego. Meglio rompere gli indugi e chiuderla qui, se possibile da buoni amici e con bei ricordi, senza far volare gli stracci: se Leao e il Milan si separeranno ora, sarà un buon affare per tutti".