Zazzaroni: "Il Milan non è semplicemente un'azienda. È storia, prestigio, passione e risultati sportivi prima ancora che economici"

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In merito alla petizione dei tifosi del Milan per chiedere le dimissioni dell'ad Giorgio Furlani, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha pubblicato questo su Instagram: "Oltre 12.500 firme contro Giorgio Furlani. I tifosi del Milan sono passati dai cori di protesta contro Gerry Cardinale alla petizione social per liberarsi dell'ad. Le provano tutte insomma. Nel frattempo l'Inter ottiene titoli e onori. La sottovalutazione del "senso del club italiano più famoso al mondo" è un errore imperdonabile.

Il Milan non è semplicemente un'azienda, non può essere un insieme di voci a bilancio. E nemmeno un vanity asset. È storia, prestigio, passione, competenza specifica. Risultati sportivi prim'ancora che economici. Col Milan non si fanno i soldi. Si conquistano i trofei".