Milan, quante novità a centrocampo contro l'Atalanta: le possibili scelte di Allegri

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Domenica contro l'Atalanta ci potrebbero essere diverse novità nel centrocampo del Milan rispetto all'ultimo deludente match contro il Sassuolo: sulla fascia sinistra ci sarà il ritorno dal 1' di Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupinan, mentre a destra ballottaggio aperto tra Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame, con il belga favorito per partire dall'inizio.

In mezzo al campo, senza Luka Modric, l'unico sicuro di una maglia da titolare è Adrien Rabiot. Per gli altri due posti dal primo minuto ci sono tre giocatori in corsa: Youssouf Fofana, Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek. Secondo La Gazzetta dello Sport, la fisicità dell'inglese potrebbe tornare utile contro i bergamaschi e agirebbe da mezzala destra. Con l'ex Chelsea in campo, sarà il francese a giocare da play davanti alla difesa, ruolo che ha già ricoperto nella scorsa stagione. Se invece le due maglie da titolare verranno date a Ricci e Fofana, a sostituire Modric sarà il centrocampista italiano.