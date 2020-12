Donati: "Ibra? Ha 39 anni, non mi spiego quello che fa"

In un'intervista rilasciata a 'Italian Football Podcast', l'ex Milan Massimo Donati ha parlato del momento dei rossoneri: "Penso che possano vincere. E' una stagione strana, niente tifosi, situazione Covid-19. Non hanno pressioni per vincere il campionato".

Su Ibra: "La sua presenza e personalità sono fantastiche e l'esempio che ha per i suoi compagni è come quello di Maldini. In un certo senso è ancora più influente di Maldini. Non so come sia possibile quello che sta facendo a 39 anni. Io ne ho 39, e per me è impossibile provare a fare qualcosa come lui".