Donnarumma: "Abbiamo dimostrato che non molliamo mai"

Dopo la batosta subita dal Lille in Europa League, il Milan era chiamato a riscattarsi contro un avversario non facile come l'Hellas Verona. E infatti la partita è stata tutt'altro che semplice: dopo pochi minuti i rossoneri hanno subito un doppio svantaggio con due gol casuali e sfortunati. I ragazzi di mister Pioli però non si sono tirati indietro e sono riusciti a pareggiare una partita che sembrava stregata. Gigio Donnarumma, per l'occasione capitano a causa dell'assenza di Romagnoli, ha commentato così su Instagram il 2-2 maturato contro gli scaligeri: "In una gara dura abbiamo dimostrato che non molliamo mai".

In una gara dura abbiamo dimostrato che non molliamo mai #ForzaMilan ️ pic.twitter.com/QS48QVh05k — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) November 8, 2020