Donnarumma: "Nel mio momento buio Bonucci mi ha aiutato tanto, lo ringrazio"

In occasione delle sue 200 presenze col Milan, Gianluigi Donnarumma si è raccontato ai microfoni di MilanTv. Queste le se parole sul momento buio di due anni fa: "Era uscita una cosa inesistente su di me e penso che mi abbia fatto proprio male. In quel momento Bonucci mi ha consolato e mi ha detto che non dovevo dar retta a loro e pensare solo al campo e alla partita col Verona in Coppa Italia. Ringrazio Leo perché in quel momento mi ha aiutato tanto".