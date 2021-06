Donnarumma sostituito in Italia-Galles, qualche fischio per il portiere

Al minuto 89 di Italia-Galles, con il punteggio sull'1-0 e la partita che andava verso una conclusione positiva per gli Azzurri, il ct Roberto Mancini ha deciso di regalare qualche minuto anche a Salvatore Sirigu, secondo portiere della Nazionale. Gigio Donnarumma, titolare indiscusso e mai sollecitato in questi primi tre impegni di Euro 2020, al momento dell'uscita dal campo ha ricevuto qualche fischio dagli spalti: evidentemente diversi tifosi non hanno apprezzato il suo comportamento e la sua decisione di lasciare il Milan a parametro zero e non hanno perso l'occasione per farglielo capire.