Donnarumma troppo criticato? Buffon: "Vedo un certo piacere nel sottolineare i suoi errori"

vedi letture

Troppe critiche per Gianluigi Donnarumma? Al portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale si perdona poco o nulla, quando sbaglia? È questo il pensiero di molti, ma anche di Gianluigi Buffon, che ne ha parlato nell'intervista a Tuttosport: "In verità non dico che ci siano troppe critiche, ma vedo un certo piacere quando si può sottolineare un suo errore. Uso una parola tedesca: schadenfreude, il piacere derivante dalle difficoltà altrui. Ecco, penso che Gigio ne subisca tanto, ma è uno strutturato e ha già superato molte volte questi momenti nella sua carriera".



Lo consigli di tanto in tanto?

"Mai, non do mai consigli. Al massimo, se mi chiedono, rispondo dando le mie verità: mie, non assolute".



La top 3 dei portieri al momento secondo Buffon?

"Tre sono troppo pochi da indicare.

Courtois al momento è infortunato, ma ha qualcosa in più degli altri. A parte lui, penso ce ne siano sei o sette che sono fortissimi. I nomi li conoscete, sono quelli lì".