Dopo Cesare e Paolo, ora tocca a Daniel: continua la tradizione dei Maldini nella Nazionale italiana

Dopo Cesare e Paolo, ora tocca a Daniel Maldini che per la prima volta è stato convocato dalla Nazionale maggiore italiana: il ct Luciano Spalletti lo infatti inserito nella lista per le prossime gare contro Belgio e Israele di Nations League. Continua così la tradizione dei Maldini nell'Italia. Ricordiamo che durante l'ultimo mercato estivo, Daniel è passato a titolo definitivo dal Milan al Monza.

Questi i numeri stagionali di Daniel Maldini con la maglia del club brianzolo:

PRESENZE IN A: 6

PRESENZE IN COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 7

MINUTI IN CAMPO: 494'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 2