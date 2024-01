Dopo il coma, Sergio Rico ha voglia di tornare di giocare

Il 28 maggio scorso, all'indomani dei festeggiamenti per l'ennesima Ligue 1 conquistata dal Paris Saint-Germain, Sergio Rico è rimasto vittima di un grave incidente a cavallo. Dopo alcune settimane in coma, il portiere spagnolo ha vissuto momenti complicati ma ora ha la voglia di tornare a giocare calcio. Lo ha confidato in un'intervista rilasciata a DAZN, dove ha assicurato che giorno dopo giorno si sente meglio nonostante ci voglia tempo prima del pieno recupero.

Quello che conta, però, è che ora è lontano il periodo in cui aveva perso ben 20 chili. "La verità è che mi sento molto bene, molto meglio ogni giorno, ho l'impressione che tutto sia come prima dell'incidente", confida il portiere parigino. "Direi che ho recuperato al 90%. Alla fine quello che mi manca è poter fare sport ai massimi livelli, perché non sono ancora al 100%, ma le mie sensazioni sono molto buone e non vedo l'ora di tornare a praticare sport, esercitare la mia professione.

Quando tornerò al 100%, riprenderò ad allenarmi per rimettermi in forma velocemente e rientrare in squadra. Tutti i medici mi hanno detto che potrò tornare senza alcun problema, quindi se loro non hanno paura, perché dovrei aver paura io?”.