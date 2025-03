Dopo il gol, Camarda esulta sui social: "Crederci sempre"

Nel pomeriggio di ieri il Milan Futuro ha trovato una vittoria cruciale per la sua stagione: i rossoneri hanno vinto contro il Campobasso per 3-2 al termine di una partita un po' matta che aveva visto i rossoneri, avanti di due reti, venire recuperati al 92° da un calcio di rigore. La beffa questa volta non c'è stata per la squadra di Oddo che al 95° ha rimesso la testa avanti con il gol di capitan Camporese. Tre punti cruciali che rilanciano i rossoneri in zona playout e alimentano ancora per un po' le pur difficili speranze di salvezza diretta.

Ad aprire le danze del match, ieri pomeriggio, è stato Francesco Camarda che ha trovato la sua quinta rete stagionale e la terza in campionato. Al termine della partita, che lo ha visto tra i migliori in campo al di là della rete segnata, il giovanissimo attaccante rossonero ha voluto esultare così con un post sul suo profilo Instagram: "Crederci sempre". Con tanto di cuori rossoneri.