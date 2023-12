Dopo la punizione di Raspadori, il Milan "si infligge" un'altra prima volta

Il Milan e le prime volte, un binomio non sempre fortunato in questo avvio di stagione. Lo scorso 29 ottobre al Maradona si giocava Napoli-Milan e i rossoneri, in vantaggio di due reti nel primo tempo, si facevano recuperare attorno all'ora di gioco in pochi minuti. Il gol del pareggio arrivò con una bella punizione di Raspadori: è stata la prima a essere segnata nel campionato di Serie A 2023/2024.

Anche ieri, nell'amarissima sconfitta contro l'Atalanta, c'è stato spazio per un'altra prima volta. Sempre negativa per il Milan. La gara è stata decisa da un magia di Luis Muriel che ha sfruttato il caos generale della difesa rossonera ma poi con un guizzo da genio ha battuto Maignan, incolpevole, con il tacco. Si è trattato della prima rete in questo campionato per il colombiano.