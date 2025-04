Dopo lo spavento, ecco l'ironia di Maignan: "Il vantaggio di essere testardi è che si ha la testa dura"

Nell'ottima vittoria rossonera di ieri ad Udine c'è stato anche il grande spavento per le condizioni di Maignan: nel secondo tempo il portiere del Milan, nel tentativo di rinviare il pallone con un colpo di testa in tuffo, si è scontrato in modo violento con Alex Jimenez. I due sono rimasti a terra e sono stati soccorsi immediatamente dallo staff sanitario presente allo stadio: lo spagnolo se l'è cavato con qualche giramento di testa, mentre per il portiere è stato necessario l'ingresso della barella e un trasferimento in ospedale per esami ed accertamenti.

Maignan è comunque rimasto cosciente e già ieri sera le notizie che arrivavano erano decisamente positive. Dopo aver passato la notte sotto osservazione il portiere è stato dimesso nella giornata odierna ed è tornato a Milano, dove nella giornata di martedì svolgerà ulteriori controlli: fino ad allora dovrà rimanere assolutamente a riposo.

Maignan rassicura i tifosi sulle sue condizioni

Il francese, con la sua solita ironia, ha ringraziato i tifosi per i tanti messaggi di vicinanza e ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Il lato positivo dell'essere testardi è che si ha la testa dura... Va tutto bene, grazie a Dio. Grazie per i vostri messaggi! Lo apprezzo molto".