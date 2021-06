Dopo Pozzo, l'Italia di Mancini vede altri due record: nel mirino l'Argentina e la Spagna

Raggiunto il record di Pozzo con 30 partite senza sconfitta, l'Italia di Roberto Mancini può ora mettere nel mirino nuovi e ancor più prestigiosi record. Come quello dell'Argentina '91-'93, che arrivò a 31 partite senza ko. Un po' più avanti, invece, il record assoluto per una Nazionale, quello della Spagna 2007-2009. Nell'occasione, ricorda la Gazzetta dello Sport, l'Invincible Armada mise insieme 35 risultati utili consecutivi (vincendo anche l'Europeo). Dovesse arrivare in fondo, l'Italia arriverebbe a 34. Per quel record, quindi, servirebbe nel caso attendere settembre.