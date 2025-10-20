Doppietta decisiva: Rafael Leao è l'MVP di Milan-Fiorentina

Doppietta decisiva nel 2-1 rossonero: è Rafa il migliore in campo

Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro la Fiorentina, imponendosi per 2-1 a San Siro. Protagonista assoluto della serata è stato Rafael Leão, che con una grande prestazione ha firmato il successo rossonero. L'attaccante portoghese ha segnato entrambi i gol della squadra di Allegri, dimostrando ancora una volta il suo valore e la sua capacità di essere decisivo nei momenti cruciali del match.

Rafa ha pareggiato i conti al 63' con un destro preciso su assist di Pavlović, riportando il Milan in partita e completando l'opera all'86', quando ha siglato il gol della vittoria su calcio di rigore, dimostrando freddezza e precisione. La sua velocità e il suo dribbling hanno messo in difficoltà la difesa avversaria per tutta la partita, rendendolo un pericolo costante.

Con 2 gol su altrettanti tiri in porta, Leão ha dimostrato un'efficacia straordinaria. Ha giocato 89 minuti, contribuendo anche in fase difensiva con un tackle vinto. La sua prestazione è stata fondamentale per il Milan, che ha mantenuto il possesso palla per il 56.2% del tempo, dimostrando il suo ruolo chiave nella squadra.

Con quasi l'80% delle preferenze espresse dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App ha superato nella corsa al premio di MVP Luka Modrić, Davide Bartesaghi e Samuele Ricci. Una prestazione da incorniciare per Leão, che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Rafa, continua così!