Douglas Luiz da horror: il Cagliari riprende la Juventus all'87°

Questa domenica di Serie A è cominciata a Torino con il lunch match tra Juventus e Cagliari. I bianconeri, reduci da una vittoria in Champions League in rimonta e in 10 uomini contro il Lipsia, hanno pareggiato per 1-1 al termine di una gara molto intensa. I sardi, rimasti in partita, nonostante lo svantaggio immediato firmato Vlahovic su rigore, sono riusciti a pareggiarla a loro volta dagli undici metri con Marin, al minuto 87. Subito dopo l'espulsione di Conceiçao per doppio giallo (il secondo per simulazione) che ha infiammato il finale di gara. Prima rete subita dalla Juventus in questo campionato.

Il programma di oggi:

ore 15

Lazio-Empoli

Bologna-Parma

ore 18

Monza-Roma

ore 20.45

Fiorentina-Milan