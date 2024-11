Dove seguire in diretta la conferenza di Fonseca pre Milan-Empoli

vedi letture

Archiviato, non senza qualche difficoltà inattesa, lo Slovan Bratislava in Champions League, è già tempo di rituffarsi sul campionato di Serie A. Domani pomeriggio a San Siro arriva l'Empoli di Roberto D'Aversa, impegno assolutamente da non sottovalutare.

Mister Paulo Fonseca parlerà oggi in conferenza stampa alle 14.15 per presentare la sfida domani. L'appuntamento è come sempre a Milanello, e sarà possibile seguire la conferenza del tecnico portoghese sia sui canali ufficiali del club rossonero e sia con il consueto live testuale di MilanNews.it.