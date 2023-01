MilanNews.it

Dopo i due mesi di sosta per il Mondiale, riprendono oggi le conferenze stampa pre partita di Stefano Pioli: il tecnico rossonero parlerà alle 14.15 presso la Sala Stampa di Milanello in vista del match di domani contro la Salernitana; le sue dichiarazioni potranno essere lette in diretta con il consueto live testuale su MilanNews.it.