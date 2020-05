Dove si giocherà? La Lega individua 5-6 stadi di B che potrebbero ospitare gare di A

Come sottolinea il Corriere dello Sport, in via Allegri ogni dettaglio della ripartenza del campionato è valutato con grande attenzione e, appurato che lo scoglio della positività e delle due settimane di quarantena non solo per il contagiato ma anche per i contatti stretti è insuperabile, Gravina e i suoi uomini si stanno attrezzando per aggirare l'ostacolo. Le parole d'ordine sono ritiri (non maxi, ma... mini) e soprattutto test sierologici.

Capitolo campi di gioco - La Lega è convinta che ogni squadra potrà giocare nel proprio stadio, ma sono stati individuati 5-6 impianti di B che per caratteristiche potrebbero eventualmente ospitare partite di A. Inoltre, in via Rosellini nel consiglio di ieri è andata avanti la ricerca degli advisor finanziari che aiuteranno la Lega nella scelta del fondo che garantirà liquidità ai club.