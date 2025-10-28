Dove vedere Atalanta-Milan in diretta TV, streaming e web

Oggi alle 07:00News
di Francesco Finulli

Milan subito in campo: i rossoneri, dopo il pareggio di venerdì contro il Pisa a San Siro, che ha lasciato la sensazione di amaro in bocca specialmente dopo i risultati che si sono sviluppati nel fine settimana, questa sera saranno ospiti alla New Balance Arena di Bergamo per affrontare l'Atalanta che arriva da quattro pareggi consecutivi in campionato e cerca riscatto. Il Diavolo si trova a un punto dalla coppia di testa formata da Napoli e Roma, con l'intenzione di mettere il più possibile pressione a partenopei (che giocheranno prima) e giallorossi (in campo mercoledì).

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN
Data: martedì 28 ottobre 2025
Ora: 20:45
Stadio: New Balance Arena di Bergamo
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it