Dove vedere Empoli-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Il Milan alle 12.30 sarà in campo al Castellani contro l'Empoli penultimo in classifica. La sfida segna la fine del girone d'andata e la squadra di Pioli vuole dare continuità alle buone prestazioni con Sassuolo in campionato e Cagliari in Coppa Italia. Alle solite defezioni per infortunio, si aggiungono quelle di Bennacer e Chukwueze impegnati in Coppa d'Africa.

DOVE VEDERE EMPOLI-MILAN

TV e streaming: Dazn e Sky Sport

Ore: 12.30

Stadio: Stadio Carlo Castellani (Empoli)

Web: MilanNews.it