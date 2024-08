Dove vedere Lazio-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Due partite, un solo punto. Il Milan di Paulo Fonseca è in difficoltà in questo avvio di campionato. Tocca risalire la china in una trasferta complicata, contro una Lazio reduce da un ko a Udine. Si gioca all'Olimpico domani sera, sabato 31 agosto alle ore 20.45. L'incontro sarà visibile su DAZN.

Diversi gli assenti che costringono Paulo Fonseca a insistere su un undici molto simile a quello visto al Tardini. Assenti i noti Alvaro Morata, Marco Sportiello e Alessandro Florenzi, ai quali si aggiungono Malick Thiaw, Luka Jovic e Ismael Bennacer. Gli ultimi due ufficialmente per problemi fisici ma ci sono ancora rumors di mercato che li coinvolgono.

Di conseguenza in attacco il favorito è Noah Okafor, nonostante la prova negativa in Emilia. L'alternativa è Francesco Camarda, convocato per la prima volta in stagione in prima squadra. Il classe 2008 non è l'unico rappresentante del Milan Futuro promosso. Con lui anche Davide Bartesaghi, Hugo Cuenca e Kevin Zeroli.



L'unica novità prevista sarà in mediana, con Youssuf Fofana favorito su Musah in mediana. Il francese, entrato nella partita precedente nel secondo tempo, ha destato buone impressioni. Confermato l'assetto difensivo, confermato Calabria a destra con Emerson Royal in panchina. Punto interrogativo su Abraham? Il giocatore può essere convocato e potrebbe essere la grande novità tra i presenti.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

14 Reijnders 29 Fofana

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

17 Okafor

A disp: 96 Torriani, 25 Raveyre, 33 Bartesaghi, 46 Gabbia, 22 Emerson Royal, 42 Terracciano, 18 Zeroli, 91 Cuenca, 80 Musah, 21 Chukwueze, 73 Camarda

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Sozza

DOVE VEDERE LAZIO - MILAN

Data: sabato 31 agosto 2024

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, ZONA Dazn

Web: MilanNews.it