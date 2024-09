Dove vedere Milan-Liverpool in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Dopo la prima roboante vittoria in stagione contro il Venezia, il Milan si appresta ad esordire in Champions League in una sfida che nel corso degli anni ha scritto la storia di questa competizione, ovvero quella contro il Liverpool. Il fischio d'inizio è in programma per le 21 di oggi, con San Siro pronto a spingere verso la vittoria i suoi beniamini.

DOVE VEDERE MILAN - LIVERPOOL

Data: martedì 17 settembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport e NOW TV

Web: MilanNews.it