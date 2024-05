Dove vedere Milan-Roma in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

L'amichevole Roma-Milan è prevista per domani, venerdì 31 maggio; si giocherà a Perth, in Australia. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 19:00 locali, quando saranno le ore 13.00 in Italia.

Sarà possibile vedere il match in diretta solo tramite l'APP AC Milan attraverso la necessaria registrazione e autenticazione.

La redazione di MilanNews.it, comunque, vi fornirà live gli aggiornamenti da Perth attraverso l'app ufficiale e il sito internet.

LE PAROLE DI CALABRIA

Il Milan si trova in Australia dove venerdì a Perth affronterà la Roma in amichevole. Nelle scorse ore è andata in scena la conferenza stampa del governo del Western Australia a cui hanno partecipato rappresentanti delle due società: per il Diavolo erano presenti l'allenatore Daniele Bonera e il capitano Davide Calabria, mentre per i giallorossi c'erano il tecnico Daniele De Rossi e il difensore Chris Smalling.

Queste le parole di Davide Calabria: "Siamo contenti di essere qui in un paese in cui non siamo mai stati. Abbiamo capito subito il supporto delle persone che ci sono qui, ci fa molto piacere essere qui. E' un onore e un piacere, il Milan è conosciuto in tutto il mondo".