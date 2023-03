Dove vedere Tottenham-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Tottenham-Milan. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League si gioca per i rossoneri contro gli Spurs al Tottenham Stadium di Londra, mercoledì 8 marzo alle ore 21.

Dopo il successo della squadra di Pioli nella gara di andata per 1-0, il Milan affronta il Tottenham con tutte le carte in regola per centrare il passaggio del turno. Nei precedenti scontri europei tra le due squadre, gli Spurs hanno avuto la meglio per due volte nelle sfide ad eliminazione diretta, ma non in questi ottavi, dove nella gara di andata sono stati sorpresi in avvio da Brahim Díaz.