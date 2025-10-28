Doveri grazia Lookman, Marelli: "Ci stava il giallo, intervento molto in ritardo"

Oggi alle 21:19
di Manuel Del Vecchio

Alla mezz'ora di Atalanta-Milan, parziale di 0-1, Ademola Lookman entra in modo rude ed in ritardo sulla caviglia di Fofana con uno step on foot, un pestone, da cartellino giallo acceso. L'arbitro Doveri non lo ammonisce. 

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza così l'episodio in diretta: "Intervento molto alto tra caviglia e collo del piede, ci stava il cartellino giallo per Lookman che è entrato molto in ritardo".