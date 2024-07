Ds Pergolettese: "Le seconde squadre hanno portato una visione diversa in Serie C"

Nell'appuntamento mattutino di A Tutta C, programma di TMW Radio dedicato alla Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo della Pergolettese Gabriele Bolis, tra gli uomini mercato più giovani della categoria, e con ampia visione di insieme. I temi toccati sono stati tanti, tra cui quello relativo alle seconde squadre. Con l'avvento del Milan Futuro salgono a tre il numero di formazioni U23 coinvolte: i rossoneri si aggiungono alla Juventus Next Gen e all'Atalanta U23.

Il dirigente gialloblù ha parlato così: "È stato forse criticato l'avvento delle Seconde Squadre, ma questo ha portato una visione diversa, si parla di due dei club principali di Italia, Juve e Milan, e del nuovo che avanza, perché l'Atalanta è la società che sta facendo meglio. Certi giocatori che magari potrebbero andare in Serie B, scelgono invece la C per queste U23, e non è cosa da sottovalutare. Questo è già un passo importanti, ma ci sono anche dei dati su cui soffermarsi: 3milioni di spettatori hanno guardato le partite di C, e un milione ha visto la finale playoff tra Carrarese e Vicenza: in pratica una persona su 60. Il prodotto ha avuto l'impatto, e ora è un prodotto che posso anche commercializzare all'estero".