Duarte saluta il Milan dopo tre stagioni: appena 520 minuti di gioco in rossonero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina è arrivata l'ufficialità del passaggio di Leo Duarte a titolo definitivo all'Istanbul Basaksheir. Il centrale brasiliano già da una stagione e mezzo vestiva la maglia della squadra turca, tanto che dei suoi anni di contratto con il Milan, ha passato in rossonero solo il primo anno e mezzo. Non un'esperienza memorabile: solo 7 presenze in Serie A, di cui 4 da titolare. Più due gare in Europa League. Per lui un totale di 520 minuti complessivi giocati con la maglia del Milan.